Kenvue demande à la FDA de rejeter la demande de mise en garde contre l'autisme du Tylenol
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:31

Kenvue KVUE.N a demandé aux autorités de régulation américaines de rejeter une demande de mise en garde contre l'autisme sur son célèbre médicament contre la douleur en vente libre, le Tylenol, en cas d'utilisation pendant la grossesse, selon une pétition.

