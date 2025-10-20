Kenvue demande à la FDA de rejeter la demande de mise en garde contre l'autisme du Tylenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Kenvue KVUE.N a demandé aux autorités de régulation américaines de rejeter une demande de mise en garde contre l'autisme sur son célèbre médicament contre la douleur en vente libre, le Tylenol, en cas d'utilisation pendant la grossesse, selon une pétition.
