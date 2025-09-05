Kenvue dégringole après le rapport de RFK Jr. sur le lien entre le risque d'autisme et l'utilisation du Tylenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions de l'entreprise de soins de santé Kenvue KVUE.N chutent de 10 % à 18,46 $

** Le secrétaire américain à la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoit de publier un rapport gouvernemental établissant un lien entre l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse et l'autisme, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet

** Le Tylenol, dont l'ingrédient actif est l'acétaminophène, est fabriqué par Kenvue et est largement utilisé pour soulager la douleur, y compris par les femmes enceintes

** Le rapport suggérera également qu'un médicament dérivé du folate, appelé acide folinique, peut être utilisé pour traiter les symptômes de ce trouble chez certaines personnes, ajoute le WSJ

** En réponse au rapport du WSJ, Kenvue déclare qu'il continue de croire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'utilisation d'acétaminophène pendant la grossesse et l'autisme, rapporte CNBC

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 12 % depuis le début de l'année