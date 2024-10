Kenvue décolle: Starboard aurait pris une participation au capital

(AOF) - Kenvue (+7,16% à 23,28 dollars) affiche la plus forte hausse de l’indice S&P 500 après que Reuters a annoncé que le fonds spéculatif Starboard Value avait pris une participation dans son capital. Ce groupe spécialiste de la santé grand public, spin-off de Johnson & Johnson, qui commercialise notamment Band-Aid, Listerine et Tylenol, a été introduit en bourse l’an dernier. Starboard pourrait vouloir que la société revoit la manière dont elle positionne ses marques et la manière dont elles sont valorisées afin d'améliorer ses performances, a précisé une des sources de Reuters.

