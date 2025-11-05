Kennedy-Wilson s'envole après l'offre d'acquisition menée par le PDG et Fairfax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson Holdings KW.N ont bondi de près de 31% à environ 9,80 dollars

** La société reçoit une proposition d'acquisition de la part d'un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial Holdings FFH.TO .

** La société se voit offrir un prix d'achat de 10,25 $ par action, ce qui représente une hausse de 37,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse d'environ 2,2 % depuis le début de l'année