Kennedy-Wilson s'envole après l'offre d'acquisition menée par le PDG et Fairfax
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson Holdings KW.N ont bondi de près de 31% à environ 9,80 dollars

** La société reçoit une proposition d'acquisition de la part d'un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial Holdings FFH.TO .

** La société se voit offrir un prix d'achat de 10,25 $ par action, ce qui représente une hausse de 37,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse d'environ 2,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS L
2 235,300 CAD TSX -0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

