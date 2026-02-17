Kennedy Wilson accepte d'être racheté par un consortium pour environ 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Kennedy-Wilson KW.N sera racheté par un consortium dirigé par William McMorrow et Fairfax Financial
FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars, a annoncé mardi la société d'investissement immobilier.
