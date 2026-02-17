information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 12:51

Kennedy Wilson accepte d'être racheté par un consortium pour environ 1,5 milliard de dollars

Kennedy-Wilson KW.N sera racheté par un consortium dirigé par William McMorrow et Fairfax Financial

FFH.TO pour environ 1,5 milliard de dollars, a annoncé mardi la société d'investissement immobilier.