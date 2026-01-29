Kennedy reforme le panel américain sur l'autisme avec une nouvelle composition de 21 membres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kennedy nomme un nouveau groupe d'experts sur l'autisme qui comprend des sceptiques des vaccins

Les experts en autisme de la communauté scientifique critiquent ces nominations

Les nominations de Kennedy pourraient modifier les priorités de financement dans le domaine de l'autisme

(Réécriture avec des citations supplémentaires, des détails sur le panel, le contexte) par Ahmed Aboulenein, Leah Douglas et Siddhi Mahatole

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a remodelé mercredi un groupe fédéral qui oriente la politique nationale en matière d'autisme, en nommant une nouvelle liste de 21 membres dont certains ont des liens avec des groupes qui promeuvent des allégations non prouvées établissant un lien entre les vaccins et l'autisme.

Kennedy, militant anti-vaccins de longue date qui a établi un lien entre les vaccins et l'autisme et affirmé qu'aucun vaccin n'était sûr, a déclaré que les personnes qu'il a nommées au comité de coordination interagences sur l'autisme apportent des décennies d'expérience et "apporteront les réponses que les Américains méritent".

Ces nominations ont suscité des critiques de la part d'anciens membres du comité et d'experts de l'autisme au sein de la communauté médicale et scientifique.

"Les personnes atteintes d'autisme, qu'elles soient en vie ou à naître, ainsi que tous ceux qui les aiment, en pâtiront", a déclaré Alison Singer, présidente de l'Autism Science Foundation, qui a siégé au comité pendant 12 ans.

Un fonctionnaire du ministère de la santé et des services sociaux a déclaré que les mandats des membres précédents étaient arrivés à terme et n'avaient pas été renouvelés, ajoutant que les nouvelles nominations étaient conformes aux procédures en vigueur depuis longtemps.

Les personnes nommées comprennent Daniel Rossignol, un médecin qui a promu des traitements discrédités contre l'autisme, notamment la thérapie par chélation, qui élimine les métaux lourds du corps, ainsi que John Gilmore, cofondateur du Réseau d'action pour l'autisme, qui a déclaré que son fils était devenu autiste après avoir été vacciné, Toby Rogers, membre de l'Institut Brownstone, et Tracy Slepcevic, fondatrice d'Autism Health.

Le comité, créé en 2006, fournit des conseils non contraignants au gouvernement fédéral sur les stratégies et les possibilités de financement public de la recherche sur l'autisme, pour un montant d'environ 2 milliards de dollars par an.

Il est traditionnellement composé de parents de personnes autistes, de défenseurs de l'autisme et de chercheurs, ainsi que de représentants du gouvernement.

Helen Tager-Flusberg, directrice du Centre d'excellence pour la recherche sur l'autisme de l'université de Boston et chef de la Coalition des scientifiques de l'autisme, a déclaré que certains membres restaient généralement au sein du comité lorsque de nouveaux membres étaient nommés, bien que Kennedy ait nommé un groupe entièrement nouveau, sans report de mandat.

Les années précédentes, les scientifiques siégeant au comité provenaient d'universités et de systèmes de santé renommés, mais nombre des nouveaux membres représentent des organisations qui "défendent des types de traitements alternatifs qui ne sont pas courants", a déclaré Mme Tager-Flusberg, ancienne membre du comité. "Le financement de l'autisme pourrait changer radicalement."

Walter Zahorodny, nouveau membre de la commission, qui a participé avec Kennedy à une conférence de presse l'année dernière et a soutenu la position du secrétaire d'État sur l'augmentation de la prévalence de l'autisme, a déclaré que la commission se concentrerait sur la mise à jour du plan stratégique pour la recherche sur l'autisme aux États-Unis.

"Bien qu'il soit trop tôt pour savoir quelles seront mes missions spécifiques, je m'attends à ce qu'elles aient un rapport avec l'avancement des connaissances sur l'épidémiologie de l'autisme et les efforts visant à améliorer la détection précoce de l'autisme grâce à un dépistage efficace", a déclaré Zahorodny, qui dirige l'étude de longue date sur l'autisme dans le New Jersey.

Kennedy a déclaré que l'augmentation des taux d'autisme aux États-Unis - estimés aujourd'hui à un enfant sur 31 à l'âge de huit ans - était une épidémie et s'est engagée à trouver des réponses à ses causes, ainsi que des remèdes.

Lors d'un événement organisé à la Maison Blanche l'année dernière, Kennedy, le président Donald Trump et d'autres responsables de la santé ont soutenu la leucovorine en tant que traitement de l'autisme. Les chercheurs affirment que les données sur la leucovorine, utilisée pour traiter certains patients cancéreux en chimiothérapie, ne sont pas concluantes et que, bien qu'elle se soit révélée prometteuse dans de très petits essais, des essais randomisés de grande envergure sont encore nécessaires.

Ils ont également fait des déclarations contre l'utilisation du Tylenol par les femmes enceintes, affirmant que des études suggéraient un lien avec l'autisme, bien que des experts de la santé et des groupes médicaux aient qualifié cette mise en garde de non scientifique et dangereuse.