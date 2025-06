Ken Moelis cède son poste de directrice générale à un partenaire de longue date de la banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour du contexte dans les paragraphes 2 à 8) par Niket Nishant, Lananh Nguyen

Ken Moelis va quitter son poste de directrice générale de la banque d'investissement qu'il a cofondée, Moelis & Co, et confier les rênes à son partenaire de longue date, Navid Mahmoodzadegan, a annoncé la banque dans un communiqué lundi. M. Moelis deviendra président exécutif le 1er octobre. Cette décision fait écho à une pratique des banques concurrentes de Wall Street ces dernières années, notamment Morgan Stanley et Lazard , qui consiste à laisser les directeurs généraux sortants en poste pendant un certain temps afin de faciliter la transition. Jeff Raich, cofondateur et coprésident de Moelis, deviendra vice-président exécutif. La succession est une étape importante pour une banque qui a été dirigée uniquement par M. Moelis depuis sa création en 2007. Au cours d'une carrière qui s'étend sur plus de quarante ans, ce négociateur chevronné est devenu l'un des plus grands noms de la finance. Il a été banquier du président américain Donald Trump et a été cadre supérieur chez UBS UBSG.S .

Moelis fait partie d'une cohorte de banques d'investissement indépendantes fondées par des banquiers vedettes qui se sont mis à leur compte et ont créé des entreprises qui ont fini par être cotées en bourse. Il fait partie d'un groupe de banques spécialisées qui offrent principalement des conseils en matière de transactions, contrairement aux banques universelles qui proposent des services plus larges, notamment en matière de prêts, de négoce et de services bancaires aux consommateurs.

Moelis a reçu 16 millions de dollars pour 2024, contre 9 millions de dollars pour 2023, selon les documents de procuration.

La succession dans les entreprises étroitement liées aux directeurs généraux fondateurs peut s'avérer délicate en raison de leur influence personnelle. Mais M. Moelis espère réussir la "transition la plus douce de l'histoire de Wall Street", a-t-il déclaré au Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de cette décision.

"C'est le bon moment pour élever la prochaine génération de dirigeants et créer de nouvelles opportunités de croissance interne", a-t-il déclaré dans le communiqué.

M. Mahmoodzadegan est le cofondateur de la banque et en est actuellement le coprésident. Entre 2001 et 2007, il a été responsable mondial de la banque d'investissement dans les médias chez UBS. Ce diplômé de Harvard a également travaillé comme avocate avant de devenir banquière d'affaires.