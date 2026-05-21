Kelun : le traitement combiné de Merck contre le cancer du poumon améliore la survie lors d'un essai clinique de phase avancée en Chine

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Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical

6990.HK a annoncé jeudi que son traitement expérimental, associé au Keytruda de son partenaire Merck MRK.N , avait amélioré le taux de survie chez les patients atteints d'un cancer du poumon avancé, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

L'essai a évalué le médicament sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), en association avec le traitement anticancéreux Keytruda, en tant que traitement de première intention chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé, par rapport au Keytruda seul.

Cette association a considérablement amélioré la survie sans progression, les patients vivant plus longtemps sans aggravation de la maladie, par rapport à ceux traités par Keytruda seul, a indiqué la société.

L'étude avait recruté plus de 400 patients chinois non traités auparavant, atteints d'une maladie avancée et présentant une expression du PD-L1, un marqueur permettant de déterminer la réponse à l'immunothérapie.

Le traitement a également affiché des taux de réponse plus élevés, d'environ 70 %, contre 42 % pour le Keytruda seul.

Merck développe le sac-TMT en collaboration avec la société biotechnologique chinoise Kelun-Biotech, qui a découvert ce traitement. Celui-ci est actuellement testé sur plusieurs types de cancers, notamment les tumeurs du poumon, du sein et gastro-intestinales.

Le sac-TMT est un conjugué anticorps-médicament, un type de thérapie ciblée qui administre une chimiothérapie anticancéreuse directement aux cellules tumorales en se liant à une protéine appelée TROP2.

Le profil de sécurité est resté conforme aux profils connus des médicaments, bien que des effets secondaires graves aient été plus fréquents dans le groupe recevant l'association, notamment une faible numération des globules blancs et une anémie, a indiqué la société.

Le CPNPC est le type de cancer du poumon le plus courant aux États-Unis, représentant environ 87 % de tous les cas, selon l'American Cancer Society.