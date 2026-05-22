Kelun : le traitement combiné de Merck contre le cancer du poumon améliore la survie dans un essai clinique mené en Chine chez des patients en phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actions au paragraphe 2, des détails aux paragraphes 5 et 8) par Siddhi Mahatole

6990.HK , société biopharmaceutique de Sichuan Kelun-Biotech, a déclaré jeudi que son traitement expérimental, associé au Keytruda ( MRK.N ) de son partenaire Merck, avait amélioré la survie sans progression chez les patients atteints d'un cancer du poumon avancé, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

L'action Merck a progressé de près de 4 % en après-bourse.

L'essai a évalué le médicament sacituzumab tirumécan (sac-TMT), en association avec le traitement anticancéreux Keytruda, en tant que traitement de première intention chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé, par rapport au Keytruda seul.

Cette association a considérablement amélioré la survie sans progression, réduisant le risque de progression de la maladie ou de décès d'environ 65 %, a indiqué la société.

L'étude avait recruté plus de 400 patients chinois non traités auparavant, atteints d'une maladie avancée et présentant une expression du PD-L1, un marqueur permettant de déterminer la réponse à l'immunothérapie.

Le traitement a également affiché des taux de réponse plus élevés, d'environ 70,2 %, contre 42 % pour le Keytruda seul.

Les données sur la survie globale des patients n'étaient pas encore définitives, mais une tendance favorable a été observée chez ceux qui ont été traités par l'association médicamenteuse, a déclaré la société.

Merck développe le sac-TMT en collaboration avec la société biotechnologique chinoise Kelun-Biotech, qui a découvert ce traitement. Celui-ci est actuellement testé sur plusieurs types de cancers, notamment les tumeurs du poumon, du sein et gastro-intestinales.

Le sac-TMT est un conjugué anticorps-médicament, un type de thérapie ciblée qui administre une chimiothérapie anticancéreuse directement aux cellules tumorales en se liant à une protéine appelée TROP2.

La sécurité est restée conforme aux profils connus des médicaments, bien que des effets secondaires graves aient été plus fréquents dans le groupe recevant l'association, notamment une faible numération des globules blancs et une anémie, a déclaré la société.

Le CPNPC est le type de cancer du poumon le plus courant aux États-Unis, représentant environ 87 % de tous les cas, selon l'American Cancer Society.