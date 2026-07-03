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Keiko Fujimori officiellement élue présidente au Pérou
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 20:31

La candidate conservatrice Keiko Fujimori a été officiellement déclarée vendredi victorieuse de l'élection présidentielle au Pérou.

Elle a recueilli 50,135% des voix lors du second tour organisé le 7 juin, contre 49,865% pour son adversaire Roberto Sanchez, soit un écart d'environ 50.000 suffrages seulement sur 18 millions, a dit la commission électorale péruvienne.

(Marco Aquino et Alexander Villegas, version française Bertrand Boucey)

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