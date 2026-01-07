 Aller au contenu principal
Keensight Capital : Stéphane Prats à la tête de l'équipe Keensight Performance
information fournie par AOF 07/01/2026 à 11:17

(AOF) - Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements paneuropéens de Growth Buyout, annonce la nomination de Stéphane Prats en tant que partner et head of Keensight Performance. Il succède à Rémi Louvel qui a récemment pris de nouvelles fonctions au sein de la société en tant que head of corporate development. Stéphane prend la direction de l’équipe Keensight Performance, composée de 36 professionnels, dont la mission est d’apporter un accompagnement proactif et sur mesure aux équipes dirigeantes des sociétés en portefeuille.

La nomination de Stéphane Prats intervient après une phase d'investissement et de croissance au sein de l'équipe Performance.

Ces dernières années, Keensight a étoffé cette équipe afin de constituer un groupe d'experts disposant de compétences approfondies dans de nombreux domaines : marketing, ventes et stratégies go-to-market, pour accélérer la croissance du chiffre d'affaires ; spécialistes du M&A, pour accompagner les opérations de croissance externe ; experts technologiques, dont des spécialistes dédiés à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle.

L'équipe intègre également une expertise ESG dédiée, garantissant que les enjeux de durabilité sont pris en compte à chaque étape de la création de valeur au sein du portefeuille.

