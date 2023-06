Keensight Capital ouvre un bureau à Boston pour étendre ses activités américaines

"L'Amérique du Nord a toujours été un marché majeur pour les entreprises de notre portefeuille et nous les aidons depuis de nombreuses années à s'y développer ", souligne Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital. " Grâce à cette présence locale, nous serons encore mieux placés pour fournir l'accompagnement sur-mesure dont nos entreprises ont besoin ".

L'équipe de professionnels établie à Boston apportera un large éventail de compétences et d'expériences, notamment dans " la finance, la stratégie, le développement commercial et l'expertise sectorielle ".

L'emplacement stratégique de la ville dans le nord-est des États-Unis permet par ailleurs de " maintenir une forte connexion avec l'Europe " et de prolonger l'empreinte du fonds à Londres et à Paris.

(AOF) - Keensight Capital, fonds français dédié aux investissements paneuropéens de « Growth Buyout », annonce l’ouverture d’un bureau à Boston (Massachusetts), afin d’ « élargir son accompagnement international en Amérique du Nord ». Cette nouvelle implantation du fonds « établit une présence aux États-Unis » et « renforce son engagement à soutenir la croissance des entreprises de son portefeuille dans la région nord-américaine ».Keensight souligne que Boston est un centre financier international, avec des pôles d’excellence dans les secteurs de la technologie et de la santé.

