KBW préfère maintenant Standard Chartered à HSBC

Standard Chartered avance de 1,1% à 2 323 GBX à Londres, tandis que HSBC stagne à 1 553 GBX, alors que KBW (Keefe, Bruyette & Woods) change son ordre de préférence entre les deux titres, passant de "performance de marché" à "surperformance" sur le premier et de "surperformance" à "performance de marché" sur le second.

"Bien que nous reconnaissions qu'aucune des deux banques ne semble coûteuses par rapport à ses pairs asiatiques ou mondiaux, HSBC est désormais chère par rapport aux pairs européens cotés", estime le courtier spécialisé dans le secteur financier.

KBW estime en effet que le titre HSBC se négocie sur la base du consensus P/E (cours sur BPA) 2028 de 10,3 fois, "ce qui représente une prime marquée par rapport à la moyenne sur 20 ans et même une faible prime par rapport aux multiples d'avant 2007".

Selon le courtier, Standard Chartered, qui se traite sur la base d'un consensus P/E 2028 de 9,4 fois, se situe davantage en ligne avec les banques européennes, mais affiche une décote marquée par rapport à ses homologues asiatiques et à l'ensemble de ses multiples historiques.

"De plus, nos prévisions sont supérieures de plus de 10% au consensus pour le 3e trimestre (revenus), contre une approche globalement alignée pour HSBC", ajoute KBW, qui remonte ses objectifs de cours de 2 000 à 2 510 GBX sur Standard Chartered et de 1 500 à 1 620 GBX sur HSBC.