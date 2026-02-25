KBW n'est plus à "sous-performance" sur Commerzbank, le titre monte
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:37
"Commerzbank a largement sous-performé ces derniers mois", constate le broker, considérant que "avec les attentes de relance budgétaire allemande désormais réinitialisées, les risques à la baisse associés se sont atténués".
"Parallèlement, notre analyse indique une marge de manoeuvre pour que les revenus d'intérêts nets surpassent le consensus, fournissant ainsi un vent favorable supplémentaire", poursuit l'intermédiaire.
En intégrant cela à ses prévisions, le broker augmente ses attentes de BPA 2027-2028 de 1% et 4% respectivement et remonte son objectif de cours. "La valorisation ne semble plus tendue, à notre avis", estime KBW.
