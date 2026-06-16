KBW confiant pour les perspectives de Santander

KBW (Keefe, Bruyette & Woods) réaffirme son opinion "surperformance" sur Santander avec un objectif de cours rehaussé à 13,30 EUR, une cible impliquant un potentiel de hausse de l'ordre de 17% par rapport à la valeur intrinsèque et un ratio P/E de 9,5 fois par rapport à son estimation pour 2028.
"Les grandes entreprises sont comme les forêts. Et les forêts peuvent vivre des centaines d'années et mettre beaucoup de temps à atteindre leur plein potentiel. Santander existe depuis 1857 et est la plus grande banque de la zone euro, mais nous pensons qu'elle peut encore atteindre son plein potentiel, notamment grâce aux activités mondiales", estime le broker.
KBW souligne que la taille compte en Europe, les plus grandes banques affichant un meilleur multiple P/TBV, ainsi qu'un meilleur profil de RoTE et une plus grande régularité des bénéfices. Comparant Santander aux autres grandes banques européennes, il juge le groupe espagnol "bien placé pour déchiffrer le code de la taille".
Si Santander est principalement composée de solides franchises locales, le broker se dit surtout enthousiasmé par la croissance récente de ses activités mondiales, qui "devraient débloquer des synergies internes (d'ici 2028 et au-delà) en termes de revenus, de coûts et de capital".
KBW juge en outre que le groupe est "entre de bonnes mains", Ana Botín étant présidente exécutive depuis plus de 10 ans. Selon lui, Santander est restée hautement diversifiée, avec une exposition à la banque de détail qui lui offre "une faible volatilité sur le cycle".
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