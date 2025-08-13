KBR obtient un contrat de la NASA d'une valeur de 3,6 milliards de dollars pour le soutien sanitaire des astronautes

L'entreprise d'ingénierie KBR KBR.N a déclaré mercredi avoir obtenu un contrat de 2,46 milliards de dollars de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace pour assurer la santé et la sécurité des astronautes et des travailleurs lors des missions spatiales.

Les actions de KBR ont augmenté de 2,7 % dans les échanges prolongés.

L'accord de cinq ans, qui prend effet le 1er novembre, comprend deux extensions facultatives qui pourraient prolonger le contrat jusqu'en 2035. La plupart des travaux seront effectués au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas.

La valeur totale estimée, y compris les extensions, est de 3,6 milliards de dollars, a déclaré la société.

Ce contrat prolonge le partenariat de KBR avec l'agence spatiale et souligne son rôle dans les opérations de vols spatiaux.

KBR fournira des services tels que la surveillance de la santé des équipages, le soutien à la santé au travail et la recherche de stratégies de réduction des risques pour les astronautes, y compris ceux qui participent au programme Artemis visant à effectuer de futures missions sur la Lune.

"Ce contrat renforce le leadership de KBR dans le domaine des vols spatiaux habités", a déclaré Mark Kavanaugh, président de KBR pour la défense, les renseignements et l'espace.