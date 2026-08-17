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KBR en hausse après avoir décroché un contrat de l'Otan portant sur le système de défense aérienne et antimissile PATRIOT
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 13:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions de KBR KBR.N progressent de 1,7% à 39 dollars en pré-ouverture

** La société remporte un contrat de l'Otan d'un montant maximal initial de 60 millions de dollars pour le système de défense aérienne et antimissile PATRIOT

** KBR fournira, sur une période de cinq ans, des capacités avancées de commandement et de contrôle conçues pour relier les capteurs et les unités de tir sur l'ensemble du champ de bataille

** Le mois dernier, la société a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre , grâce à la montée en puissance du projet STS

** Quatre des neuf courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux; leur objectif de cours médian est de 43 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 4,5% depuis le début de l'année

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