KBR augmente après que la société a décidé de se séparer de son unité de solutions technologiques pour les missions
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de l'entrepreneur gouvernemental KBR KBR.N augmentent de 2,4 % à 49 $ avant l'ouverture du marché

** La société poursuivra la scission en franchise d'impôt de son segment Mission Technology Solutions (MTS), qui s'adresse à l'armée et à d'autres agences gouvernementales

** Mark Sopp, directeur financier, passera à un poste nouvellement créé pour superviser l'équipe chargée de la scission de MTS

** Sopp sera remplacé par Shad Evans, l'actuel vice-président senior des opérations financières.

** L'année dernière, le WSJ a rapporté que l'investisseur activiste Irenic prévoyait de pousser KBR à séparer son segment qui sert le secteur privé après avoir accru sa participation dans la société

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 17,42 % depuis le début de l'année.

