KBC Securities reste à Neutre sur Akzo Nobel

(AOF) - Akzo Nobel a annoncé, mercredi, la finalisation de la vente d’Akzo Nobel India au groupe JSW, l’un des principaux conglomérats diversifié en Inde. La société spécialisée dans les peintures et les produits chimiques a précisé que cette opération était une étape importante dans la mise en œuvre de la revue stratégique de son portefeuille annoncée en octobre 2024. La transaction s’est basée sur une valeur d’entreprise de 1,4 milliard d’euros.
En réaction à la finalisation de cette cession, KBC Securities rappelle que la société a récemment annoncé son intention de fusionner avec Axalta dans le cadre d'une opération entièrement effectuée en actions et qui donnera naissance au numéro deux mondial des peintures et revêtements (derrière Sherwin-Williams). Les analystes estiment que cette combinaison entre les deux sociétés présente une " bonne complémentarité stratégique, compte tenu de la forte présence d'Axalta dans les peintures automobiles d'origine (OEM) et de réparation (Refinish) ".
Le nouvel ensemble devrait permettre de générer 600 millions de dollars de synergies. KBC Securities estime que malgré l'intérêt stratégique de cette opération, le secteur des peintures et revêtements offre une croissance relativement faible. Partant, le groupe financier a maintenu sa recommandation à Conserver sur le titre Akzo Nobel.
