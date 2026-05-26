KBC relève sa cible de cours sur Syensqo

Dans une note, KBC Securities réagit à la décision de Syensqo de lancer une revue stratégique de l'activité Performance & Care.

Ce segment regroupe les unités mondiales Novecare et Technology Solutions, et est un leader mondial des solutions de chimie de surface et des réactifs miniers de spécialité destinés aux marchés des soins aux consommateurs, de l'agrochimie, des revêtements et de l'exploitation minière. En 2025, il a généré un chiffre d'affaires net de 2,0 milliards d'euros et un Ebitda sous-jacent de 358 millions d'euros.

L'objectif du chimiste est de se concentrer sur modèle d'acteur "pure player" (qui se concentre sur un seul métier) des matériaux de spécialité et des technologies avancées.

Les analystes de la banque belge rappellent qu'au moment de la scission d'avec Solvay en décembre 2023, ils considéraient déjà qu'il existait une différence significative en termes de potentiel de croissance du marché et de rentabilité entre l'activité Matériaux et le reste du portefeuille.

Ils estiment également que la valeur de cession potentielle de la division Performance & Care devrait se situer entre 2 et 2,4 milliards d'euros.

KBC Securities rappelle également que Syensqo souhaite cette revue stratégique afin de recentrer davantage son portefeuille vers les technologies offrant les plus fortes opportunités de croissance à long terme.

Les analystes prévoient toutefois que 2026 sera une année de transition, mais anticipent une accélération de la croissance au-delà. Pour l'activité Matériaux, ils prévoient un taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires de 4,7% entre 2026 et 2029, avec un retour à la croissance sur un plateau dès 2027 et discernent un potentiel de revalorisation pour une entreprise Matériaux indépendante.

En outre, grâce notamment à des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, KBC Securities a relevé son objectif de cours sur Syensqo de 70 à 76 euros, avec une recommandation à accumuler.