KBC plus optimiste sur ses revenus nets d’intérêts annuels

(AOF) - "Nous avons décidé de relever nos prévisions concernant les revenus nets d’intérêts pour l’exercice 2024 complet au chiffre approximatif de 5,5 milliards d’euros, et non plus une fourchette de 5,3 à 5,5 milliards d’euros comme initialement prévu", a déclaré Johan Thijs, le directeur général de KBC. Les revenus nets d’intérêts ont diminué de 2% en rythme annuel au deuxième trimestre à 1,379 milliard d'euros. Les revenus totaux ont progressé de 1% à 2,809 milliards d'euros.

Le résultat net a, lui, reculé de 4,2% à 925 millions d'euros.

"En accord avec notre politique générale en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2024, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l'exercice 2024", a indiqué Johan Thijs.

La firme belge affiche un ratio LCR de 160% et un ratio NSFR de 139%. Son ratio common equity à pleine charge s'élève à 15,1%. KBC Assurances affichait un solide ratio de solvabilité de 200% en vertu du cadre réglementaire Solvabilité II.

