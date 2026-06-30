KBC nomme Kris Vervaet au poste de directeur informatique du groupe

Le groupe KBC annonce la nomination de Kris Vervaet au poste de directeur informatique et de membre du comité de direction du groupe KBC. Il prendra ses fonctions le 1er septembre.

Après avoir étudié la pédagogie à la KU Leuven, il a commencé à travailler comme enseignant, avant d'entrer en contact avec la technologie très jeune, lors de l'essor de l'ordinateur personnel, chez un revendeur Apple où il a combiné expertise technique et commerciale.

En 1988, il a rejoint la Kredietbank de l'époque. Au cours des décennies suivantes, il a joué un rôle important dans la transformation numérique de KBC. Entre autres, il a contribué au développement des canaux numériques, des solutions de paiement et de la plateforme Isabel.

Il a également acquis une expérience internationale à la Nova Ljubljanska banka en Slovénie, où il a participé à la préparation de l'introduction de l'euro.

Après son retour en Belgique, il a occupé divers postes de direction au sein des ressources humaines, de l'organisation et des canaux directs.

En 2017, il a rejoint le comité exécutif du groupe KBC en tant que directeur de l'innovation, responsable de la transformation numérique, des TIC, de l'innovation et des services partagés.