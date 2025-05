KBC: les résultats de 1er trimestre au-dessus des attentes information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - KBC a publié jeudi des résultats de premier trimestre supérieurs aux prévisions, une performance que le groupe bancaire belge attribue notamment à la hausse de ses revenus dans les activités d'assurance.



L'établissement financier dit avoir dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 546 millions d'euros, contre un profit de 506 millions un an plus tôt et un consensus de 529 millions d'euros.



Son portefeuille de crédits s'est accru de 2% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel, tandis que les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge, sont restés stables en glissement trimestriel.



Ces derniers s'affichent cependant en hausse de 7% d'une année sur l'autre



Si les charges d'exploitation se sont inscrites en hausse, ce phénomène s'explique par le fait que l'essentiel des taxes bancaires et d'assurance au titre de l'exercice entier sont comptabilisées, comme toujours, au premier trimestre.



Dans son communiqué, KBC note que les dernières semaines ont été marquées par une incertitude commerciale 'sans précédent', ce qui ne l'empêche pas de confirmer ses prévisions financières à court et à long terme.



KBC annonce en outre avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'une participation de 98,45% dans 365.bank en Slovaquie sur la base d'une valeur totale de 761 millions d'euros, en vue de renforcer encore sa position sur le marché slovaque.



Suite à ces annonces, l'action KBC progressait de 2,2% jeudi à la mi-journée à la Bourse de Bruxelles, signant ainsi la plus forte hausse de l'indice BEL 20.





Valeurs associées KBC GR 86,5000 EUR Euronext Bruxelles +1,67%