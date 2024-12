KBC: la composition du pacte d'actionnaires plus détaillée information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - KBC a dévoilé mardi plus en détails la composition de sa nouvelle convention d'actionnaires, qui contrôle 41,75% du total des actions en circulation.



Le 29 novembre dernier, Cera, KBC Ancora, MRBB ainsi que d'autres actionnaires stables avaient décidé de prolonger leur action de concert sur KBC Groupe pour une nouvelle période de 10 ans, une convention qui a officiellement débuté le 1er décembre.



'Depuis sa création, le groupe KBC peut compter sur un groupe d'actionnaires fixes qui assurent la stabilité de l'actionnariat et son développement futur', rappelle la banque belge dans un communiqué.



Dans le détail, KBC Ancora détient près de 18,6% du capital, Cera environ 4%, MRBB autour de 12,4% et les autres actionnaires stables quelque 6,8%.





