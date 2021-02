KBC Groupe: Résultat du quatrième trimestre: 538 millions d'euros

Communiqué de presse

Bruxelles, 11 février 2021 (07.00 heures CET)

Résultat du quatrième trimestre: 538 millions d'euros

En 2020, nous avons été confrontés à la pandémie et aux difficultés qu'elle a engendrées, causant des souffrances humaines dans le monde entier et des bouleversements économiques sans précédent. Certains pays ont récemment lancé des programmes de vaccination dans le but d'apporter un certain soulagement. Nous avons pris nos responsabilités pour protéger la santé de notre personnel et de nos clients, tout en assurant la continuité de nos services. Nous avons collaboré étroitement avec les instances gouvernementales pour accompagner l'ensemble de nos clients affectés par le coronavirus en instaurant diverses mesures de soutien efficaces, y compris le report des échéances de crédit. Sur l'ensemble de nos six pays clés, nous avons octroyé, à fin décembre 2020, un total de 13,4 milliards d'euros de reports de paiement de crédits (selon la définition utilisée par l'ABE), ainsi que 0,8 milliard d'euros de crédits dans le cadre des régimes publics de garantie mis en œuvre face à la pandémie. Sous l'effet des mesures de confinement, qui ont massivement stimulé la digitalité, nos ventes digitales ont augmenté de manière significative. À cet égard, les investissements importants que nous avons consacrés à la transformation digitale ces dernières années portent clairement leurs fruits. Avec notre stratégie renouvelée 'Differently, the next level' - dans laquelle Kate, notre nouvelle assistante digitale personnelle basée sur l'IA, joue un rôle clé - nous avons décidé de franchir une étape supplémentaire, en rendant nos interactions avec nos clients encore plus proactives et pérennes grâce à l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. Nous projetons d'investir 1,4 milliard d'euros supplémentaires dans la transformation digitale au cours de la période 2021-2023.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré un bénéfice net de 538 millions d'euros au dernier trimestre 2020. Pour le trimestre sous revue, nos revenus nets d'intérêts ont diminué, tandis que les revenus à la juste valeur et liés au trading se sont bien comportés. Dans le contexte actuel de taux bas persistants, ce résultat trimestriel a par ailleurs clairement bénéficié de la diversification permise par le modèle de bancassurance intégré de KBC, comme en attestent la progression des revenus nets de commissions et le bon résultat de l'activité non-vie (croissance satisfaisante des primes et excellent ratio combiné de 85% pour l'exercice complet). Les coûts ont été gérés avec rigueur. Sur l'ensemble de l'exercice, les charges d'exploitation hors taxes bancaires se sont contractées de 4,2% par rapport à l'exercice précédent, principalement grâce aux réductions de coûts annoncées induites par la pandémie. La somme du résultat du trimestre et de celui des neuf premiers mois de 2020 porte notre bénéfice net pour l'exercice complet 2020 à 1 440 millions d'euros.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity de 17,6%. Conformément à la recommandation de la BCE du 15 décembre 2020 limitant les paiements de dividendes, nous proposerons à l'Assemblée générale des actionnaires de mai prochain de verser un dividende (brut) de 0,44 euro par action pour l'exercice comptable 2020, payable en mai 2021. Le Conseil d'administration a en outre l'intention de distribuer au quatrième trimestre 2021 un dividende brut supplémentaire de 2 euros par action sur l'exercice comptable 2020. La décision finale du Conseil d'administration à ce sujet est subordonnée à la levée des restrictions imposées par la BCE en matière de dividendes.

De plus, notre politique de dividendes à compter de 2021 prévoit la distribution d'au moins 50% du bénéfice consolidé de l'exercice comptable, dont une avance sur dividende de 1 euro par action, payable en novembre. En sus du taux de distribution d'au moins 50% du bénéfice consolidé, tout montant de capital excédant la position de capital de référence (un ratio common equity à pleine charge de 14,5% avant Bâle IV) majorée de la réserve de gestion de 1% sera pris en considération pour être distribué aux actionnaires. Chaque année, le Conseil d'administration prendra cette décision à son entière discrétion, lors de la publication des résultats de l'exercice complet.

Enfin, nous avons actualisé nos perspectives financières à long terme. Entre 2020 et 2023, nous visons un taux de croissance annuel composé d'environ 2% pour les revenus globaux et d'environ 1% pour les charges d'exploitation (hors taxes bancaires). Nous voulons en outre atteindre un ratio combiné inférieur ou égal à 92% d'ici 2023.

Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance. Je souhaite également exprimer ma plus vive reconnaissance à l'ensemble de nos collaborateurs, qui ont continué à servir notre clientèle et à participer au bon fonctionnement du groupe depuis leur domicile et autres sites à distance.



Johan Thijs

Chief Executive Officer

