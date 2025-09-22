KBC Groupe: Réaction de KBC à l’article de Bloomberg “Belgium’s KBC is exploring a potential deal for ABN Amro”

En référence aux déclarations antérieures et répétées du Groupe KBC concernant sa stratégie, nous restons engagés à poursuivre une croissance financièrement saine et durable. Nous suivons en permanence le marché afin d’identifier les opportunités qui renforcent notre position unique de bancassureur digital.
À l’heure actuelle, nous étudions uniquement une éventuelle acquisition de la compagnie d’assurance belge soutenue par l’État, Ethias SA.
