KBC Groupe: KBC reste solidement capitalisé selon le test de résistance 2021 mené par l'ABE à l'échelle de l'UE

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, le 30 juillet 2021 (18h15 CEST)

KBC reste solidement capitalisé selon le test de résistance 2021 mené par l'ABE à l'échelle de l'UE

KBC prend bonne note de l'annonce faite aujourd'hui par l'Autorité bancaire européenne (ABE) concernant les résultats du test de résistance ('stress test') 2021 mené à l'échelle de l'UE. Une brève présentation des données relatives à KBC est disponible sur www.kbc.com .

En ce qui concerne l'impact du test de résistance, le ratio Common Equity Tier-1 à pleine charge de KBC, qui s'élevait à 17,58% fin 2020, augmenterait de 1,92 point de pourcentage à 19,50% à fin 2023 dans le scénario de base. Dans le scénario défavorable, le ratio CET1 à pleine charge de KBC diminuerait de 3,51 points de pourcentage à 14,071. Le ratio d'endettement de KBC, qui s'élevait à 6,42% à fin 2020, augmenterait à 7,09% selon le scénario de base et ne régresserait qu'à 5,53% selon le scénario défavorable.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté les annonces faites aujourd'hui: 'Les résultats de cet exercice théorique régulier de l'ABE nous donnent un aperçu supplémentaire des exigences de capital auxquelles KBC doit être en mesure de répondre selon différents scénarios économiques possibles. Nos résultats constants rassurent nos parties prenantes sur le fait que notre entreprise est et reste bien capitalisée dans un scénario défavorable qui vient se greffer aux perturbations économiques sans précédent provoquées par la pandémie de coronavirus. Les résultats confirment également la solidité de nos bases: modèle de bancassurance sain et orienté client, robuste position de trésorerie, soutenue par une base de dépôts de clients substantielle sur nos marchés stratégiques, et solvabilité confortable. Nous sommes ainsi en mesure de soutenir activement et de manière continue les communautés et l'environnement économique dans lesquels nous opérons en ces temps difficiles.'

KBC a été soumis au test de résistance 2021 mené à l'échelle de l'UE par l'Autorité bancaire européenne (ABE), en coopération avec la Banque nationale de Belgique (BNB), la Banque centrale européenne (BCE) et le Comité européen du risque systémique (CERS).

KBC prend bonne note de l'annonce faite aujourd'hui par l'ABE sur le test de résistance à l'échelle de l'UE et en accepte le résultat. Le test de résistance 2021 à l'échelle de l'UE ne s'inscrit pas dans une logique réussite/échec. Il est conçu comme une source d'informations précieuses pour le processus de contrôle prudentiel (PCP). Les résultats permettront aux autorités compétentes d'évaluer la capacité de KBC à répondre aux exigences en matière prudentielle dans le cadre de scénarios de stress.

Le scénario défavorable du test de résistance a été élaboré par la BCE/le CERS et couvre une période de trois ans (2021-2023). Le test de résistance a été mené en partant de l'hypothèse d'un bilan statique en décembre 2020 et ne prend dès lors pas en compte les stratégies commerciales et décisions futures du management. Il ne s'agit nullement d'une prévision des bénéfices de KBC.

Un document Q&A exhaustif ainsi qu'une description détaillée de la méthodologie et des scénarios (de base et défavorable) peuvent être consultés sur le site de l'ABE.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de comparaison avec d'autres banques et ne doivent en aucune manière être comparées à d'autres informations publiées par KBC.

1 Sur une base transitoire, le ratio CET1 passe de 18,11% à fin 2020 à 19,64% dans le scénario de base et à 14,29% dans le scénario défavorable à fin 2023.



