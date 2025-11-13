KBC Groupe: KBC effectue avec succès sa première transaction de transfert de risque significatif sur un portefeuille de prêts aux entreprises de 4,2 milliards d'euros

Conformément à la politique d’affectation du capital de KBC ainsi qu’à sa stratégie d'optimisation des actifs pondérés par le risque (RWA) afin de renforcer son ratio de capital et de soutenir la croissance, KBC a effectué avec succès une transaction de transfert de risque significatif sur un portefeuille de prêts aux entreprises de 4,2 milliards d'euros.

Le groupe KBC a le plaisir d'annoncer la réalisation de sa première transaction de transfert de risque significatif (SRT). Le transfert de risque est réalisé par le placement de credit linked notes auprès d'investisseurs institutionnels, couvrant l'exposition mezzanine sur un portefeuille de crédits de 4,2 milliards d'euros du département corporate banking de KBC Bank.

Cette transaction conduira à une économie d'actifs pondérés par le risque d'environ 2 milliards d'euros et, en tant que telle, renforcera le ratio CET1 à pleine charge du groupe KBC d'environ 23 points de base à partir du quatrième trimestre de 2025.

