 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 256,50
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KBC Groupe: KBC effectue avec succès sa première transaction de transfert de risque significatif sur un portefeuille de prêts aux entreprises de 4,2 milliards d'euros
information fournie par GlobeNewswire 13/11/2025 à 07:05

Conformément à la politique d’affectation du capital de KBC ainsi qu’à sa stratégie d'optimisation des actifs pondérés par le risque (RWA) afin de renforcer son ratio de capital et de soutenir la croissance, KBC a effectué avec succès une transaction de transfert de risque significatif sur un portefeuille de prêts aux entreprises de 4,2 milliards d'euros.

Le groupe KBC a le plaisir d'annoncer la réalisation de sa première transaction de transfert de risque significatif (SRT). Le transfert de risque est réalisé par le placement de credit linked notes auprès d'investisseurs institutionnels, couvrant l'exposition mezzanine sur un portefeuille de crédits de 4,2 milliards d'euros du département corporate banking de KBC Bank.

Cette transaction conduira à une économie d'actifs pondérés par le risque d'environ 2 milliards d'euros et, en tant que telle, renforcera le ratio CET1 à pleine charge du groupe KBC d'environ 23 points de base à partir du quatrième trimestre de 2025.

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal place avec succès une émission obligataire de 3 milliards d'euros
    information fournie par AOF 13.11.2025 08:25 

    (AOF) - L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros. L'offre est composée de trois tranches, dont une de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M ... Lire la suite

  • Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres
    Royaume-Uni: La croissance du PIB estimée à 0,1% au T3
    information fournie par Reuters 13.11.2025 08:23 

    La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS). Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur ... Lire la suite

  • Un logo Burberry affiché à l'extérieur de son magasin sur New Bond Street à Londres, Royaume-Uni
    Burberry renoue avec la croissance, première hausse trimestrielle des ventes en deux ans
    information fournie par Reuters 13.11.2025 08:22 

    Burberry a annoncé jeudi une hausse de 2% de ses ventes comparables au deuxième trimestre, dépassant les attentes, alors que les mesures de redressement du détaillant de luxe britannique commencent à porter leurs fruits et que son activité en Chine est repartie ... Lire la suite

  • ALSTOM : Le mouvement reste haussier
    ALSTOM : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 13.11.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank