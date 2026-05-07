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KBC Groupe: DIVIDENDE
information fournie par GlobeNewswire 07/05/2026 à 18:00

KBC GROUPE
Société anonyme
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
TVA BE 0403.227.515 (RPM Bruxelles)
www.kbc.com

DIVIDENDE

Communication du 7 mai 2026 à 18h

L’assemblée générale annuelle du 7 mai 2026 a décidé de verser un dividende brut de 5,10 euros par action pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2025. A la suite du versement d’un dividende intérimaire de 1,00 euro le 7 novembre 2025, le solde du dividende brut s'élève à 4,10 euros pour chaque action donnant droit à un dividende (2,87 euros après déduction du précompte mobilier de 30%).

Les dates pertinentes sont:

  • date ex-coupon: le 18 mai 2026
  • record date: le 19 mai 2026
  • date de paiement: le 20 mai 2026

Pièce jointe


© GlobeNewswire

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