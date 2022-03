KBC Groupe: Changement au sein du conseil d'administration de KBC Groupe

Communiqué de presse

Changement au sein du conseil d'administration de KBC Groupe.

Sur avis du comité de nomination, le Conseil d'administration a décidé de proposer Mme Alicia Reyes Revuelta à l'Assemblée générale des actionnaires en tant que nouvel administrateur non exécutif et indépendant au sein du Conseil d'administration de KBC Groupe et membre du Comité d'audit et du Comité de rémunération de KBC Groupe. Mme Reyes Revuelta remplacera Mme Júlia Király qui a annoncé le 2 novembre 2021 que, pour des raisons personnelles, elle souhaitait démissionner de son poste d'administrateur.

La nomination de Mme Alicia Reyes Revuelta est soumise à l'approbation de la Banque centrale européenne.

Mme Alicia Reyes Revuelta a plus de 26 ans d'expérience dans le domaine de la banque d'investissement et du private equity, avec une solide expérience dans la gestion d'entreprises internationales.

Elle est actuellement administrateur indépendant du conseil d'administration de Ferrovial (IBEX-9) et de Banco Sabadell (IBEX-25). Alicia était jusqu'à récemment CEO de Wells Fargo Securities pour la région EMEA, un poste qu'elle occupait depuis 2016. Alicia a géré les activités de marché (actions, crédit et ABS, FX ventes et trading de devises et de taux), les activités de la division banque d’investissement (DCM, ECM et M&A) et les prêts structurés (y compris ABS and CDO warehouse lines et le financement de fonds) et était responsable de toutes les entités juridiques réglementées relatives aux titres dans la région EMEA pour Wells Fargo.

Auparavant, Alicia était associée chez Olympo Capital, une société de Private Equity, et avant cela, elle a travaillé pendant huit ans chez Barclays Capital, où elle a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable de la distribution pour Iberia, avant d'être nommée responsable mondiale de la structuration FIG IBD, responsable mondiale des solutions d'assurance et des produits dérivés stratégiques sur actions. Alicia a également travaillé auparavant pour Bear Stearns en tant que Country Manager pour l'Espagne et le Portugal, Chief Investment and Financial Officer chez Telvent, un fonds de capital-risque axé sur les TMT, et a débuté sa carrière dans les produits dérivés à la Deutsche Bank.

Alicia est diplômée de l'ICADE, à Madrid, avec un doctorat en méthodes quantitatives et marchés financiers (thèse sur la modélisation du risque de crédit - Summa cum laude) et un double diplôme en droit, économie et administration des affaires (1996). Elle est actuellement professeur associé dans le programme MSc de l'Institute of Finance and Technology sur la banque numérique à la faculté d'ingénierie civile (University College London). En 2016, Alicia a été incluse dans The Female FTSE Board Report (Cranfield) : “100 Women to Watch”. Elle est Trustee de Fareshare, la plus grande organisation caritative du Royaume-Uni luttant contre la faim, et cofondatrice de « 10 Million Women », une entreprise sociale visant à aider les femmes défavorisées à accéder au marché du travail.

Koenraad Debackere, président du conseil d'administration de KBC Groupe , a commenté l'annonce d'aujourd'hui comme suit : "Je suis ravi d'accueillir Mme Alicia Reyes Revuelta au sein du conseil d'administration. Je suis convaincu que sa vaste expérience dans le secteur et les marchés financiers internationaux, ainsi que sa connaissance approfondie des affaires économiques, et son engagement sociétal lui permettront d'apporter une contribution importante au développement futur de KBC."

