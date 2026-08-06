KBC Groupe bien orienté après un relèvement de ses objectifs annuels

KBC Groupe prend 1,8% à 130 EUR à Bruxelles, dans le sillage d'une publication au titre du 2e trimestre 2026 qualifiée de solide par ING, qui souligne notamment un relèvement des objectifs annuels de la banque belge à un niveau conforme au consensus.

L'établissement financier a réalisé un bénéfice net de 1 090 MEUR au titre du 2e trimestre, en croissance de 8,1% sur un an et tout près des 1 098 MEUR anticipés par ING. En hausse de 15,5% à 1 473 MEUR, son bénéfice avant impôt a dépassé de 2,5% la prévision de la banque néerlandaise.

Si KBC a vu ses coûts opérationnels croître de 10,5% à 1 128 MEUR, ses revenus ont augmenté de 12,8% à 3 431 MEUR, grâce notamment à des revenus nets d'intérêts (NII) en hausse de 19,6% à 1 805 MEUR, dépassant de 6,7% la prévision d'ING.

Le groupe belge a relevé ses prévisions pour 2026, avec des NII rehaussés de 6,72 MdsEUR à 7,05 MdsEUR, une croissance des prêts désormais attendue à 6% (contre 5%) et une hausse du revenu total de 11% sur un an (contre 10% précédemment).

"Ces résultats, ainsi que le relèvement des perspectives, sont positifs, mais ils s'inscrivent largement dans les attentes du consensus et le titre demeure relativement cher", estime ING. "Néanmoins, ces résultats confortent la dynamique positive qui sous-tend la solide performance du secteur."