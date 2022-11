Communiqué de presse

Bruxelles, 9 novembre 2022 (07.00 heures CET)

Bruxelles, 9 novembre 2022 (07.00 heures CET)

KBC Groupe : Bénéfice de 776 millions d'euros au troisième trimestre

‘Près de neuf mois se sont écoulés depuis que la Russie a envahi l'Ukraine et, hélas, rien ne laisse présager la fin de la guerre. La tragédie qui se déroule en Ukraine est source d'immenses souffrances pour les populations et nous tenons à exprimer notre profonde solidarité à l’égard de toutes les victimes de ce conflit. Nous appelons sincèrement de nos vœux une solution respectueuse, pacifique et durable, le plus rapidement possible. La guerre en Ukraine, ainsi que d’autres incertitudes géopolitiques, provoquent également des ondes de choc dans toute l'économie mondiale, ce qui se traduit par une inflation importante et pèse sur la croissance économique. Compte tenu de ces incertitudes, nous avons encore accru la réserve que nous consacrons aux risques géopolitiques et émergents, la portant à près de 0,4 milliard d'euros à la fin du trimestre sous revue.

La tragédie qui se déroule en Ukraine vient s'ajouter à d'autres problèmes impérieux tels que la crise climatique, mise en évidence par les événements météorologiques extrêmes de l'année dernière. La durabilité et l'ESG en général restent de ce fait une priorité pour nous. En août, par exemple, nous sommes devenus le premier établissement financier belge à émettre une obligation sociale pour un montant de 750 millions d'euros. Les fonds collectés seront utilisés pour des investissements dans le secteur de la santé. De plus, après avoir atteint, voire dépassé la quasi-totalité des objectifs de durabilité que nous nous étions fixés avec une certaine avance sur le calendrier, nous avons désormais défini, dans le droit fil de nos engagements climatiques, de nouveaux objectifs liés au climat pour un certain nombre de secteurs et d'activités clés. Vous trouverez toutes les informations relatives à ces objectifs dans notre tout premier Climate Report, sur www.kbc.com .

Début juillet, nous avons finalisé l’acquisition de Raiffeisenbank Bulgaria. Cette entité et notre filiale bulgare existante, UBB, vont fusionner leurs activités, ce qui nous permettra d'accroître sensiblement notre part du marché clé bulgare, à 19% des actifs selon les estimations. Raiffeisenbank Bulgaria est comprise pour la première fois dans nos résultats consolidés.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 776 millions d’euros pour le trimestre sous revue. Les revenus totaux sont restés plus ou moins stables en glissement trimestriel, car la hausse des revenus nets d’intérêts, des revenus techniques issus des activités d’assurance et des revenus nets de commissions a été neutralisée par la contraction des revenus à la juste valeur et liés au trading et des autres revenus nets. Les coûts se sont eux aussi plus ou moins maintenus au même niveau que le trimestre précédent, bien que ce dernier ait comporté une charge non récurrente de 78 millions d'euros liée à l’instauration d'une nouvelle taxe sur les banques et les assurances en Hongrie. Nous avons enregistré une reprise nette de réductions de valeur sur notre portefeuille de crédits, qui a été plus que neutralisée par une augmentation de la réserve consacrée aux risques géopolitiques et émergents. Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity de 15% à pleine charge, et notre position de trésorerie excellente, comme en témoignent un ratio NSFR de 140% et un ratio LCR de 155%. Comme annoncé précédemment, nous verserons, en accord avec notre politique générale en matière de dividende, un dividende intérimaire de 1 euro par action le 16 novembre 2022, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l’exercice 2022.

Pour conclure, quelques mots sur notre application mobile. Le cabinet d'études international indépendant Sia Partners a de nouveau désigné il y a quelques semaines KBC Mobile comme l'une des applications bancaires mobiles les plus performantes au monde. KBC Mobile est également la meilleure application mobile de services bancaires et d'assurance en Belgique, où la position de leader qu'elle occupait déjà a encore été confortée. Au-delà de la reconnaissance de la qualité du service que nous fournissons, ce prix est aussi la preuve que nous restons attachés à l'innovation et à la garantie d'un confort maximal pour nos clients, qui continuent à nous faire confiance. Je tiens à remercier nos clients, notre personnel, nos actionnaires et toutes nos autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien sans faille.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

