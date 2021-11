Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 12 novembre 2021 (07.00 heures CET)

KBC Groupe : Bénéfice de 601 millions d'euros au troisième trimestre

La Belgique a été confrontée au début du troisième trimestre aux conséquences dévastatrices d’inondations massives dans plusieurs provinces. Nous tenons une fois de plus à exprimer notre sincère compassion à toutes les personnes directement touchées, ainsi que notre profonde gratitude à l'égard de tous les secouristes et bénévoles qui travaillent sans relâche pour aider les victimes. Nous souscrivons pleinement à l'accord conclu à l'issue des discussions entre Assuralia (la fédération du secteur belge de l'assurance) et les autorités, qui offre une plus grande sécurité à l’ensemble des victimes. Au cours des derniers mois, nous avons mis à profit tout notre savoir-faire et notre expertise, à travers notre vaste réseau d'agents d'assurance, d'experts et de réparateurs, pour faire en sorte que les déclarations de sinistres des clients concernés soient traitées rapidement et de façon appropriée. Dans le même temps, la crise du coronavirus est toujours au cœur des préoccupations. Dans de nombreux pays, les campagnes de vaccination à grande échelle sont bien avancées, voire même en phase finale. La vie sociale reprend progressivement, mais la plus grande prudence reste de rigueur car il est clair que nous n’avons pas encore vaincu le virus. Dès les prémices de cette crise, nous avons assumé notre responsabilité en matière de protection de la santé de notre personnel et de nos clients, tout en veillant au maintien de nos prestations de services. Nous avons par ailleurs étroitement collaboré avec les organismes publics pour accompagner l’ensemble de nos clients affectés par le coronavirus en instaurant diverses mesures de soutien, parmi lesquelles la suspension des échéances de crédit.

Nous avons conclu ces derniers mois un certain nombre de transactions qui ont renforcé ou modifié notre orientation géographique. Ainsi, fin juillet, nous avons renforcé notre part du marché bulgare en procédant à l'acquisition des activités d'assurance retraite et d'assurance-vie de NN en Bulgarie. Et à la fin du mois d'août, nous avons conclu un accord pour céder la quasi-totalité du portefeuille de crédits hypothécaires non-performing de KBC Bank Ireland. Plus récemment, nous avons également passé un accord juridiquement contraignant relatif à la vente de la quasi-totalité de ses actifs de crédits performing et du portefeuille de dépôts de KBC Bank Ireland à Bank of Ireland Group. Un petit portefeuille de crédits hypothécaires non-performing sera également cédé dans le cadre de cette transaction. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires, y compris l’approbation des autorités de concurrence irlandaises. L'impact ponctuel immédiat de ces opérations irlandaises sur le compte de résultat au troisième trimestre s'est élevé à -0,3 milliard d'euros après impôts, tandis qu'un impact positif d'environ 0,2 milliard d'euros sera constaté à la clôture. La finalisation de ces deux opérations aura en fin de compte pour conséquence le retrait de KBC du marché irlandais et entraînera un impact positif d’environ 0,9 point de pourcentage sur notre ratio common equity.

Le bénéfice s’établit à 601 millions d’euros pour le trimestre sous revue, en dépit d’un effet non récurrent négatif de 319 millions d’euros lié aux transactions de vente en cours en Irlande. Le total des revenus a progressé en rythme trimestriel, car la hausse des revenus nets d’intérêts, des revenus nets de commissions et des autres revenus nets a plus que compensé le repli du résultat de l'assurance non-vie (affecté négativement par les inondations subies en Belgique) et la contraction saisonnière des revenus de dividendes. Abstraction faite des éléments non récurrents et non-opérationnels (y compris les effets de change et taxes bancaires), les coûts sont restés pratiquement stables en glissement trimestriel. Les réductions de valeur sur crédits ont apporté une contribution positive au résultat, car la reprise des réductions de valeur sur crédits précédemment comptabilisées dans la perspective de la crise du coronavirus a plus que compensé l’incidence négative en la matière des transactions de vente en cours en Irlande. Comme annoncé précédemment, nous verserons un dividende intérimaire de 3 euros par action le 17 novembre 2021, comprenant 2 euros par action au titre de l’exercice 2020 et 1 euro par action en tant qu'acompte sur le dividende total au titre de l’exercice 2021.

Pour finir, je voudrais dire quelques mots au sujet de notre application mobile. En septembre, KBC Mobile a été désignée meilleure application bancaire mobile au monde par le bureau d’études international indépendant Sia Partners. Cette distinction salue dix années d'innovation, de développement et d'écoute attentive de nos clients. La stratégie Digital First lancée il y a un an porte clairement ses fruits et témoigne de la force d'innovation que nous sommes capables de mobiliser en tant que groupe, dans le but ultime de faciliter la vie de nos clients.

J’aimerais également profiter de cette occasion pour remercier explicitement nos clients et l’ensemble des autres parties prenantes pour leur confiance.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Communiqué intégral en annexe

Pièces jointes