Bruxelles, 6 août 2020 (07.00 heures CEST)

KBC Groupe : Bénéfice de 210 millions d'euros au deuxième trimestre

Le trimestre sous revue s'est ouvert dans un contexte de confinement généralisé face à la crise du coronavirus. Au-delà de la souffrance humaine causée par la pandémie, cette situation a entraîné des répercussions économiques sans précédent. Malgré la réouverture graduelle de la société au sens large, il est clair que le tribut à payer à la crise du Covid-19 sera particulièrement lourd, en particulier dans certains secteurs. Les différentes mesures de relance mises en œuvre par les autorités dans nos marchés domestiques pourraient cependant permettre d'alléger le poids global de la crise à l'avenir. L'impact à long terme sur l'économie dépendra bien entendu de la fréquence et de l'intensité des nouveaux foyers de contamination, maintenant et dans les prochains mois.

Depuis le début de la crise sanitaire, nous travaillons d'arrache-pied avec les agences gouvernementales pour soutenir tous les clients affectés par le coronavirus en instaurant efficacement des mesures de soutien (y compris le report des échéances de crédit) et en adaptant ou en prolongeant ces mesures si nécessaire. En ces temps difficiles, nous avons réussi à maintenir un niveau de service élevé pour nos clients sur tous nos marchés domestiques, grâce notamment aux efforts et aux investissements que nous avons réalisés ces dernières années sur le front de la transformation numérique, ainsi qu'à l'expertise et à l'engagement de nos collaborateurs dans nos marchés domestiques. Nous continuerons par ailleurs à élaborer des solutions pour faciliter la vie à nos clients de manière proactive. L'interaction entre l'homme et la machine, entre l'agence physique et l'application numérique, soutenue par l'intelligence artificielle et l'analyse des données, joue à ce titre un rôle prépondérant. Nous communiquerons plus en détail sur ce sujet, entre autres, à l'occasion du point sur la stratégie prévu le 12 novembre.

Nous sommes convaincus qu'au sortir de la crise du coronavirus, le monde s'inscrira dans une tendance plus durable, à laquelle nous entendons pleinement contribuer. Dans cette optique, nous avons lancé avec succès notre deuxième obligation verte en juin pour un montant de 500 millions d'euros. En émettant des obligations vertes, nous cherchons à renforcer notre lien avec les investisseurs socialement responsables, à fournir des financements aux clients directement impliqués dans des projets durables et à participer au développement d'un marché d'obligations vertes liquide et efficace, qui contribuerait à financer la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré un bénéfice net de 210 millions d'euros au deuxième trimestre 2020. Le résultat a été fortement impacté par un montant de 845 millions d'euros de réductions de valeur sur crédits, pour l'essentiel imputables aux conséquences économiques potentielles de la crise du coronavirus. Nous confirmons à cet égard nos prévisions pour l'exercice complet 2020, c'est à dire une estimation de 1,1 milliard d'euros de réductions de valeur sur crédits. Comme prévu, les revenus nets d'intérêts et les revenus nets de commissions ont baissé au deuxième trimestre, tandis qu'au même trimestre les résultats de l'assurance non-vie sont ressortis à un très solide niveau, tout comme les ventes dans notre activité d'assurance vie. Par ailleurs, les revenus à la juste valeur et liés au trading, fortement pénalisés au premier trimestre, se sont largement redressés au cours du trimestre sous revue. Enfin, nos mesures rigoureuses de compression des coûts ainsi que les réductions de coûts supplémentaires annoncées lors de la publication des résultats du premier trimestre ont contribué à réduire nos charges d'exploitation (hors taxes bancaires) de 6% en glissement trimestriel et de 8% en rythme annuel.

Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,6%, soit un niveau bien supérieur aux exigences de fonds propres minimums actuelles de 7,95%. Notre liquidité est également restée solide, avec un ratio LCR de 136% et un ratio NSFR de 142% à la fin juin 2020. En conséquence, nos réserves actuelles de fonds propres et de liquidité nous permettent de faire face sereinement aux défis actuels. Il convient par ailleurs de noter que conformément à la récente recommandation de la BCE, nous ne serons pas en mesure d'appliquer notre politique habituelle en matière de dividendes. Aucun dividende intérimaire ne sera dès lors versé en novembre 2020.

Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier explicitement toutes les parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance. Soyez assurés qu'en ces temps difficiles, nous mettons tout en œuvre pour conserver notre statut de référence dans le domaine de la bancassurance sur tous nos marchés domestiques.



Johan Thijs

Chief Executive Officer

