KBC Group finalise l'acquisition de Business Lease en Tchéquie et en Slovaquie
La contrepartie totale de l'opération s'élève à 72 millions d'euros et n'a qu'un impact négligeable sur la position de capital de KBC, à savoir une réduction de seulement 4 points de base de son ratio de solvabilité CET1 "fully loaded".
Avec cette acquisition, le groupe bancaire belge explique étendre considérablement ses activités de leasing en Europe centrale et renforcer sa position sur le marché tant en République tchèque qu'en Slovaquie.
L'intégration de Business Lease avec CSOB Leasing créera un fournisseur leader en gestion de flotte et en leasing opérationnel, gérant environ 15 000 véhicules en Tchéquie et environ 10 000 véhicules en Slovaquie.
CSOB Leasing République tchèque et CSOB Leasing Slovaquie deviennent les nouvelles sociétés mères de Business Lease République tchèque et Slovaquie. Pour assurer une transition sans encombre, la marque Business Lease restera d'abord en usage.
