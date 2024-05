Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KBC: en chute avec ses bénéfices trimestriels information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - KBC lâche près de 5% à Bruxelles, après la publication par le groupe bancaire d'un bénéfice net de 506 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, à comparer à 882 millions pour la même période de l'année dernière.



Toujours en comparaison annuelle, le total des revenus de l'établissement belge s'est contracté de 12% à 2,71 milliards d'euros, tandis que son total de charges d'exploitation, hors taxes bancaires et d'assurance, ne s'est tassé que de 1% à 1,06 milliard.



KBC indique toutefois conserver 'une très bonne solvabilité, comme en témoigne un ratio CET1 à pleine charge de 14,9% au 31 mars contre 15,2% fin 2023', ainsi qu'une liquidité 'à un excellent niveau', avec un ratio LCR de 162% (contre 159% fin 2023).





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -5.26%