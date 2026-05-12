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KBC délaissé après un bénéfice net trimestriel sous les attentes
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 11:12

KBC Groupe lâche 3,7% à Bruxelles, après la publication par le bancassureur belge d'un bénéfice net en hausse de 2,2% à 517 MEUR au titre des trois premiers mois de 2026, mais inférieur de 12,7% au consensus, selon ING.

"Ceci est principalement lié à des dépréciations plus élevées", explique ce dernier, qui pointe en revanche un ratio CET1 de 14,4%, en ligne avec les attentes, et maintient son conseil "achat" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 109,5 EUR.

En termes de revenus, ING note que les revenus d'intérêts nets de KBC se sont révélés meilleurs que prévu, à 1 672 MEUR contre 1 648 MEUR attendus, de même que les revenus de frais et commissions, à 731 MEUR contre 729 MEUR anticipés.

Au total, les revenus ont augmenté de 10,7% en comparaison annuelle, à 3 225 MEUR, un niveau globalement conforme aux attentes. Leur croissance a permis d'absorber une augmentation des coûts opérationnels de 6,8% à 1 599 MEUR, un niveau meilleur qu'attendu.

"Globalement, les résultats sont peu enthousiasmants", résume ING. "Aucun rachat d'actions, comme prévu, KBC conservant des capitaux en vue d'une éventuelle vente d'ETHIAS en 2027. L'action pourrait un peu baisser suite à ces résultats, mais sans conséquence majeure".

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KBC GR
111,7500 EUR Euronext Bruxelles -3,75%
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