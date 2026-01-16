 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KBC boucle l'acquisition de la banque de détail slovaque 365.bank
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 11:53

KBC a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de près de 98,5% dans 365.bank, une transaction à 708 millions d'euros qui va lui permettre de consolider ses activités slovaques ancrées autour de sa filiale locale CSOB.

Le groupe de services financiers belge explique que la finalisation de cette opération - qui avait été initialement officialisée en mai dernier - constitue une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme en Slovaquie, qu'il considère comme un marché "clé".

L'entité combinée (CSOB et 365.bank) devrait détenir environ 20 % de part de marché tant pour les crédits aux particuliers que pour les crédits hypothécaires nets, positionnant KBC parmi les groupes bancaires les plus solides du marché slovaque.

Lancée en 2018 en tant que banque entièrement en ligne, 365.bank, anciennement connue sous le nom de Postova banka, compte plus de 800 000 clients en Slovaquie, pour des actifs qui totalisent 4,7 milliards d'euros et des capitaux propres de 551 millions d'euros. Elle compte 1 292 employés via 57 agences, complétées par plus de 1 300 points de vente dans chaque agence de la poste slovaque.

KBC indique que l'acquisition aura un impact limité sur sa position de capital, de l'ordre de 50 points de base sur le ratio de fonds propres CET-1, qui demeure très solide et largement au-dessus des exigences réglementaires minimales.

Valeurs associées

KBC GR
118,0500 EUR Euronext Bruxelles +0,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank