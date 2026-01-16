KBC boucle l'acquisition de la banque de détail slovaque 365.bank
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 11:53
Le groupe de services financiers belge explique que la finalisation de cette opération - qui avait été initialement officialisée en mai dernier - constitue une étape importante dans la stratégie de croissance à long terme en Slovaquie, qu'il considère comme un marché "clé".
L'entité combinée (CSOB et 365.bank) devrait détenir environ 20 % de part de marché tant pour les crédits aux particuliers que pour les crédits hypothécaires nets, positionnant KBC parmi les groupes bancaires les plus solides du marché slovaque.
Lancée en 2018 en tant que banque entièrement en ligne, 365.bank, anciennement connue sous le nom de Postova banka, compte plus de 800 000 clients en Slovaquie, pour des actifs qui totalisent 4,7 milliards d'euros et des capitaux propres de 551 millions d'euros. Elle compte 1 292 employés via 57 agences, complétées par plus de 1 300 points de vente dans chaque agence de la poste slovaque.
KBC indique que l'acquisition aura un impact limité sur sa position de capital, de l'ordre de 50 points de base sur le ratio de fonds propres CET-1, qui demeure très solide et largement au-dessus des exigences réglementaires minimales.
Valeurs associées
|118,0500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,38%
A lire aussi
-
La mère de famille américaine de 37 ans tuée la semaine dernière à Minneapolis par un policier de l'immigration présentait quatre blessures par arme à feu quand les services de secours sont arrivés, selon un rapport des pompiers cité par plusieurs médias américains. ... Lire la suite
-
Les marchés auront beaucoup à digérer au cours de la semaine à venir, alors que le début trépidant du mois de janvier se poursuit à un rythme soutenu, avec l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos en ligne de mire. La ... Lire la suite
-
L'ancienne députée de La France insoumise Rachel Kéké, élue à l'Assemblée entre 2022 et 2024, a annoncé vendredi qu'elle se présentait aux élections municipales de mars dans sa ville de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, pour notamment défier un maire sortant ... Lire la suite
-
Le procès d'un jeune Afghan qui avait foncé avec une voiture sur un cortège syndical début 2025 à Munich, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, s'est ouvert vendredi matin dans cette ville allemande, l'accusation lui attribuant des motivations islamistes. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer