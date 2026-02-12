KBC augmente de 18% son bénéfice net en 2025
L'établissement financier belge revendique ainsi une progression de 9,2% de ses revenus à 12,2 MdsEUR, dont des revenus nets d'intérêts de 6,07 MdsEUR, pour des charges d'exploitation (hors taxes bancaires et d'assurance) accrues de 2,5% à 4,6 MdsEUR.
Pour 2026, KBC anticipe une progression d'au moins 9,9% de ses revenus, des revenus nets d'intérêts d'au moins 6 725 MEUR et des charges d'exploitation (hors taxes bancaires et d'assurance) en augmentation de moins de 7,7%.
Son conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG un dividende brut total de 5,1 EUR par action au titre de 2025, soit un solde de 4,1 EUR qui sera payé en mai prochain compte tenu de l'acompte déjà versé en novembre.
En outre, KBC fait part de l'octroi d'un bonus collectif exceptionnel à tous les collaborateurs actifs dans les activités clés de banque et d'assurance sur ses principaux marchés, "confirmant ainsi le rôle essentiel joué par les collaborateurs dans tous les pays".
