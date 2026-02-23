KBC abaisse son conseil sur Ahold Delhaize, avec un objectif relevé
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:52
A en croire la banque belge, le groupe de supermarchés est bien positionné pour atteindre ses objectifs grâce à la comptabilisation d'une 53ème semaine d'activité supplémentaire, d'un effet de base favorable en Europe et d'une montée en puissance des synergies liées à l'acquisition du roumain Profi.
Aux Etats-Unis, les investissements réalisés dans les prix devraient par ailleurs soutenir la croissance de ses ventes sans compromettre les marges, ce qui ne empêche pas l'établissement financier d'abaisser son conseil sur l'action au vu du potentiel haussier limité que fait ressortir son objectif de cours.
Valeurs associées
|40,7300 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,70%
