KB Home plonge ; une baisse du chiffre d'affaires est attendue après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de KB Home KBH.N sont en baisse de 0,9 % ce jeudi, le constructeur immobilier qui devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action en glissement annuel lors de la publication de ses résultats trimestriels après la cloche de clôture ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 1,66 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 2,00 milliards de dollars pour la période précédente, et un bénéfice par action de 1,80 dollar, contre 2,52 dollars il y a un an, selon LSEG ** La médiane des prévisions à 12 mois sur KBH est de 65 $; l'action était en dernier lieu à 62,38 $ ** Les recommandations des analystes sur KBH comprennent quatre notes "achat", neuf notes "maintien" et deux notes "vente" ou "vente forte", selon LSEG

** Mardi en fin de journée, le constructeur de maisons concurrent Lennar LEN.N a publié un bénéfice trimestriel () qui n'a pas été à la hauteur des estimations de Wall Street, les pressions sur les prix continuant à peser sur la demande d'achat de maisons

** Les actions de KBH sont en baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P 500 .SPX a progressé d'environ 15 % au cours de la même période