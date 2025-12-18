 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KB Home plonge ; une baisse du chiffre d'affaires est attendue après la cloche
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de KB Home KBH.N sont en baisse de 0,9 % ce jeudi, le constructeur immobilier qui devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action en glissement annuel lors de la publication de ses résultats trimestriels après la cloche de clôture ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 1,66 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 2,00 milliards de dollars pour la période précédente, et un bénéfice par action de 1,80 dollar, contre 2,52 dollars il y a un an, selon LSEG ** La médiane des prévisions à 12 mois sur KBH est de 65 $; l'action était en dernier lieu à 62,38 $ ** Les recommandations des analystes sur KBH comprennent quatre notes "achat", neuf notes "maintien" et deux notes "vente" ou "vente forte", selon LSEG

** Mardi en fin de journée, le constructeur de maisons concurrent Lennar LEN.N a publié un bénéfice trimestriel () qui n'a pas été à la hauteur des estimations de Wall Street, les pressions sur les prix continuant à peser sur la demande d'achat de maisons

** Les actions de KBH sont en baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P 500 .SPX a progressé d'environ 15 % au cours de la même période

Valeurs associées

KB HOME
62,475 USD NYSE -0,69%
LENNAR RG-A
108,720 USD NYSE -3,09%
S&P 500 INDEX
6 788,36 Pts CBOE +1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank