KB Home inaugure une nouvelle communauté au Texas
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 15:09

KB Home fait part de l'inauguration officielle de Watermill, une nouvelle communauté à Uhland, au Texas, proposant des maisons neuves à des prix à partir de 250 000 dollars environ, à proximité de la Texas State University, ainsi que d'une variété de loisirs en plein air.

"Ces nouvelles maisons sont conçues pour la façon dont les gens vivent aujourd'hui, avec des caractéristiques populaires telles que des cuisines modernes donnant sur de grandes pièces, de vastes suites de chambres avec dressings, et des lofts", affirme le constructeur de maisons.

Watermill est située près de la Highway 21, offrant un accès facile à l'Interstate 35 pour un trajet rapide vers les employeurs d'Austin, Kyle, Lockhart et San Marcos. Les équipements communautaires comprennent une aire de jeux, un parc, un pavillon et des sentiers pédestres.

