KB Home: hausse d'un tiers du dividende

(CercleFinance.com) - KB Home annonce que son conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel d'un tiers, à 20 cents par action, soit un taux annualisé de 80 cents par action et un rendement d'environ 1,5% sur le dernier cours de clôture du titre.



De plus, le conseil d'administration du constructeur résidentiel a déclaré que le prochain dividende trimestriel, de 20 cents par action, sera payable le 17 août aux actionnaires inscrits au 3 août prochain.



'A mesure que nous continuons d'étendre notre envergure et notre rentabilité, nous nous attendons à ce que nos capacités de génération de trésorerie augmentent également', déclare son PDG Jeffrey Mezger.





