KB Home: dans le vert avec l'aide d'un broker

(CercleFinance.com) - KB Home gagne près de 1% avec le soutien de Wedbush qui reste à 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 42 à 55 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations de BPA et de revenus 2023 et 2024 pour le constructeur de logements.



'Nous pensons que les publications récentes de BPA des concurrents cotés en Bourse de KB Home suggèrent que les tendances de la demande pour le printemps et le début de l'été ont été significativement meilleures que ce que nous écrivions en mars', explique le broker.





