Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KB Home: BPA accru de 13% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - KB Home a publié mardi soir un BPA en augmentation de 13% à 2,04 dollars au titre de son troisième trimestre 2023-24, ainsi qu'une marge d'exploitation en construction résidentielle en repli de 0,5 point à 10,8%, pour des revenus en hausse de 10% à 1,75 milliard.



Le groupe de construction revendique des commandes nettes stables en volume, à 3.085 maisons, mais en hausse de 2% en valeur, à 1,54 milliard de dollars, grâce à une augmentation du prix de vente moyen.



'Nous sommes encouragés par un renforcement de la demande pour nos maisons personnalisées à prix abordable, et par la tendance positive que nous observons jusqu'à présent au quatrième trimestre 2024', affirme son PDG Jeffrey Mezger.





Valeurs associées KB HOME 87,44 USD NYSE -0,82%