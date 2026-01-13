 Aller au contenu principal
KazMunayGas indique que le pétrolier Matilda a été touché par un drone en mer Noire
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KazMunayGas a déclaré que le pétrolier Matilda, affrété par l'une de ses filiales, a été attaqué par un drone mardi avant un chargement prévu de pétrole kazakh au terminal du Caspian Pipeline Consortium sur la mer Noire.

"Le pétrolier a été attaqué par un drone", a déclaré KazMunayGas dans un communiqué. Il y a eu une explosion mais pas d'incendie. Personne n'a été blessé et le navire est toujours en état de naviguer, a précisé KazMunayGas.

Le pétrolier devait charger du pétrole kazakh au terminal CPC le 18 janvier.

