KazMunayGas indique que le pétrolier Matilda a été touché par un drone en mer Noire

KazMunayGas a déclaré que le pétrolier Matilda, affrété par l'une de ses filiales, a été attaqué par un drone mardi avant un chargement prévu de pétrole kazakh au terminal du Caspian Pipeline Consortium sur la mer Noire.

"Le pétrolier a été attaqué par un drone", a déclaré KazMunayGas dans un communiqué. Il y a eu une explosion mais pas d'incendie. Personne n'a été blessé et le navire est toujours en état de naviguer, a précisé KazMunayGas.

Le pétrolier devait charger du pétrole kazakh au terminal CPC le 18 janvier.