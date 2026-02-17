 Aller au contenu principal
Kazmunaygas déclare poursuivre les négociations sur les actifs de Lukoil au Kazakhstan, rapporte l'Ifax
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière et gazière publique du Kazakhstan, Kazmunaygas, a déclaré mardi que les négociations sur le sort des actifs de Lukoil dans le pays se poursuivaient, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

La société russe Lukoil a été contrainte de vendre ses actifs à l'étranger après avoir fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,71 USD Ice Europ +0,19%
Pétrole WTI
63,79 USD Ice Europ +0,06%
THE CARLYLE GRP
54,4900 USD NASDAQ +0,07%
