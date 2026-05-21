Kawasaki Heavy et Nvidia s'associent pour développer des solutions de robotique et d'IA physique, selon le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe japonais Kawasaki Heavy Industries 7012.T s'associera à Nvidia NVDA.O pour développer des solutions intégrant la robotique et l'intelligence artificielle physique, et ouvrira un centre de développement commun dans la Silicon Valley, a rapporté jeudi le journal Nikkei.