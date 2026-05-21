Kawasaki Heavy et Nvidia prévoient d'ouvrir un centre de robotique dans la Silicon Valley, selon le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions à partir du paragraphe 2)

La société japonaise Kawasaki Heavy Industries 7012.T s'associera à Nvidia NVDA.O pour développer des solutions intégrant la robotique et l'intelligence artificielle physique, et mettra en place un centre de développement commun dans la Silicon Valley, a rapporté jeudi le journal Nikkei.

Cette collaboration se concentrera dans un premier temps sur les domaines de la médecine et de la mobilité, la technologie de simulation de Nvidia devant être appliquée au Corleo de Kawasaki Heavy Industries, un robot de mobilité personnelle à quatre pattes en cours de développement, a ajouté le Nikkei.

Dans le cadre de cette initiative, Kawasaki Heavy Industries ouvrira le centre de développement commun à San Jose, en Californie.

Outre Nvidia, Kawasaki Heavy Industries travaillera avec Analog Devices ADI.O , Microsoft MSFT.O et Fujitsu 6702.T au sein de ce centre, a indiqué le Nikkei.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Kawasaki Heavy Industries n'a pas pu être jointe immédiatement en dehors des heures de bureau.