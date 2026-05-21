 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kawasaki Heavy et Nvidia prévoient d'ouvrir un centre de robotique dans la Silicon Valley, selon le Nikkei
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions à partir du paragraphe 2)

La société japonaise Kawasaki Heavy Industries 7012.T s'associera à Nvidia NVDA.O pour développer des solutions intégrant la robotique et l'intelligence artificielle physique, et mettra en place un centre de développement commun dans la Silicon Valley, a rapporté jeudi le journal Nikkei.

Cette collaboration se concentrera dans un premier temps sur les domaines de la médecine et de la mobilité, la technologie de simulation de Nvidia devant être appliquée au Corleo de Kawasaki Heavy Industries, un robot de mobilité personnelle à quatre pattes en cours de développement, a ajouté le Nikkei.

Dans le cadre de cette initiative, Kawasaki Heavy Industries ouvrira le centre de développement commun à San Jose, en Californie.

Outre Nvidia, Kawasaki Heavy Industries travaillera avec Analog Devices ADI.O , Microsoft MSFT.O et Fujitsu 6702.T au sein de ce centre, a indiqué le Nikkei.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Kawasaki Heavy Industries n'a pas pu être jointe immédiatement en dehors des heures de bureau.

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
384,2650 USD NASDAQ -3,46%
FUJITSU
17,885 EUR Tradegate -0,47%
KAWASAKI HEAVY I
17,348 EUR Tradegate +14,87%
KAWASAKI HEAVY I
19,0300 USD OTCBB +3,42%
MICROSOFT
417,1450 USD NASDAQ -0,93%
NVIDIA
220,9000 USD NASDAQ -1,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 086 -0,39%
STELLANTIS
6,32 -1,68%
Pétrole Brent
104,63 -0,50%
NANOBIOTIX
33,52 -9,26%
EUTELSAT
3,833 +22,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank