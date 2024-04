Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kaufman & Broad: vise 1,1 MdE de CA sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires global s'établit à 228,0 millions d'euros (HT) au 1er trimestre 2024, à comparer à 586,5 millions d'euros à la même période en 2023.



Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 197,2 millions d'euros (HT), contre 229,3 millions d'euros (HT) en 2023. Il représente 86,5 % du chiffre d'affaires du groupe.



Au 1er trimestre 2024, la marge brute s'élève à 45,9 millions d'euros, à comparer à 85,0 millions d'euros sur la même période en 2023. Le taux de marge brute s'établit à 20,1 % à comparer à 14,5 % sur la même période de 2023.



Le résultat net - part du groupe ressort à 11,0 millions d'euros contre 31,6 millions d'euros sur la même période en 2023.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires du groupe devrait s'établir autour de 1,1 milliard d'euros.





